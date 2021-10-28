美国国会暴动案调查 聚焦川普策士豪华饭店作战室

（法新社华盛顿28日电） 美国国会委员会针对前总统川普支持者1月6日攻击国会大厦的调查，如火如荼进行中，如今调查方向聚焦在案发前后，川普顾问于华府一间豪华饭店设立的「作战情报室」。

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川普支持者于今年1月6日冲进国会大厦，企图中断议员认证民主党籍拜登赢得2020年总统大选；在袭击案发生的前后几天，川普的策士巴农（Steve Bannon）、法律顾问朱利安尼（Rudy Giuliani）和伊斯特曼（John Eastman）在白宫对街的威拉德洲际饭店（Willard InterContinental）套房里工作。

美国联邦众议院21日认定巴农藐视国会，不愿配合1月6日事件调查，并指这群川普亲信涉嫌维系白宫与参与「停止窃选」（stop the steal）抗议活动团体之间的联系。

巴农先前因他在「停止窃选」中扮演的角色而遭传讯，这包含「他自威拉德的『作战情报室』参与当天事件」，而巴农拒绝作证。

威拉德洲际饭店创建于1847年，长期以来是华府上流社会、政治权力掮客和来访政要的聚集之地；人们出入威拉德的大厅，试图接触、影响美国总统和其他政治人物，「说客」（lobbyist）一词在华府流行了起来。

众院特别委员会正在调查，与白宫关系密切的人是否煽动了国会大厦袭击事件，而这可能包含川普本人。

独立调查记者（Seth Abramson）今年稍早在他的网站Proof，提及数十名试图扭转拜登胜选局面的川普亲信、拥护者，于1月6日事件前齐聚威拉德一事。

华盛顿邮报记者伍德华（Bob Woodward）与柯斯塔（Robert Costa）共同撰写「危险」（Peril，暂译）一书，也使威拉德行动成为焦点。

两人记述伊斯特曼如何为川普打造法律策略，即让时任副总统彭斯（Mike Pence）以涉嫌选举舞弊为由，阻止国会认证拜登胜选。

川普1月5日告诉支持者，彭斯已同意在隔天阻挡国会认证；但根据伍德华和柯斯塔说法，彭斯在一场会议中拒绝这么做。

法新社今天报导，川普踢铁板后，至少打了一通电话给威拉德「作战室」，但他与谁交谈、谈话的内容皆仍不得而知。

众院特别委员会正在寻求取得相关通话纪录，并与当时在威拉德的其他人面谈。

根据「危险」一书，巴农于去年12月鼓励川普利用没有根据的的选举舞弊指控，阻止1月6日的国会认证，这使他成为关键人物，而巴农也于1月5日的播客节目，预测隔天能成功阻止拜登获国会认证。

威拉德行动并非秘密。伊斯特曼5月告诉丹佛（Denver）电台脱口秀主持人：「我们在威拉德饭店有一个作战室，可以说是协调所有通讯。」

伍德华本月25日则告诉微软国家广播公司（MSNBC），白宫与威拉德行动1月5日的联系，对隔天发生的事件极为重要。

他说：「巴农和川普意识到，是把事情引爆的时候了，而这正是他们所做的。」（译者：张瑷/核稿：陈政一）

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