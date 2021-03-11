美国国会通过1.9兆美元纾困案 专家盼减少儿童贫穷

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（法新社华盛顿10日电） 美国国会今天通过新型冠状病毒纾困案，总统拜登将藉此在美国社会政策上做出重大转变，目标是将儿童贫困问题减半。

位于华府的法律暨社会政策中心（Center for Law and Social Policy）执行主任高登（Olivia Golden）说，拜登的「美国救援计画」（American Rescue Plan）意味着美国社会政策的有力转变。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成的经济衰退让美国的不平等现象变得更显眼，许多家庭得不到社会安全网的妥善保障，其中又有很多人在经济上没有缓冲，尤其是低收入的非裔和西语裔群体。

总的来说，纾困案中有4000亿美元将直接用来发放振兴支票给美国人民，以支持消费支出。

「美国救援计画」最受瞩目的内容就是许多人可获1400美元的振兴支票，以及扩大失业保险。但研究贫穷议题的专家说，纾困案也将扩大儿童税额抵免，可能更有意义。

新法将提供每名6岁以下的小孩3600美元抵免额，6到17岁的孩子则可享3000美元抵免额。若双亲年收入达15万美元以上，儿童抵免额将逐级减少。

© 2021 AFP