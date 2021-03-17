美国国务卿抵达南韩 共商团结抵抗中国北韩

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（法新社首尔17日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）今天抵达南韩首尔，预计将与南韩官员举行会谈，双方将加强合作，以抵抗日渐强势的中国及拥核的北韩。

南韩是布林肯与奥斯汀两人就职后首次海外出访的第二站，和第一站日本一样，是美国主要的安全盟邦。

美国总统拜登（Joe Biden）政府致力于跟主要亚洲伙伴国家结盟，以因应崛起的中国。

布林肯离开东京前，提到北京当局在东海、南海以及针对台湾的举动，并指控中国在国内采取更具压迫性的行径，在国外则更有侵略性。

布林肯说：「中国不能期待肆意妄为而不受惩罚，共同明确表达这点，对我们来说很重要。」

北韩领导人金正恩的胞妹金与正昨天批评南韩与美国展开军事演习，也警告拜登政府不要采取敌意行为，还说如果美国想在未来4年睡得安稳，最好「不要挑起让自己无法入眠的事端」。

奥斯汀和布林肯将于明天会晤南韩总统文在寅。文在寅是促成2018年时任美国总统川普（Donald Trump）和北韩领导人金正恩历史性会谈的推手。（译者：李佩珊/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP