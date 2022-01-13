美国国务院报告称中国对南海主张为非法

（法新社华盛顿12日电） 美国今天针对北京政府在南海的「非法」主张提出迄今最详尽的阐述，驳斥了中国对这片水域庞大且引发诸多歧见的地理和历史论点。

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美国国务院的海洋与国际环境暨科学事务局（OES）在47页的研究报告中表示，中国对南海主权声索没有国际法依据，这些主张导致北京与菲律宾、越南及其他东南亚国家发生争执。

报告指出：「这些海事主张的整体效果是，中华人民共和国非法声称拥有大部分南海的主权或某种形式的专属管辖权。」

报告还称：「这些主张严重破坏这片水域的法治和反映在公约里许多广获承认的国际法条文。」所谓公约是指1982年签署的联合国海洋法公约（UNCLOS），中国已签署并批准，美国则未签署。

美国国务院公布这份研究报告时，也透过声明呼吁北京政府「停止在南海从事非法及胁迫性的活动」。

这份报告是2014年一项研究的更新版，当时的版本也质疑中方的「九段线」主张，此一主张把其他南海主权声索国海岸邻近水域都划归中国所有。

2016年，位于荷兰海牙的国际仲裁庭同意菲律宾的申诉，裁定中方说法缺乏法理依据；北京方面则提出新的理由，包括自称中国在这片水域拥有「历史权利」。

美国国务院报告提到，这类以历史为依据的主张并无「法理根据」，中国也未提供具体细节。

报告还质疑中方所提地理方面的理由，称北京政府在南海强调的超过100处地点都会在涨潮时被海水淹没，因此「逾越了任何国家领海的合法界线」。

北京提出这些地理位置，声称拥有4处「岛屿群」，而美国国务院研究报告认为这些地点不符合联合国公约的基线标准。

美国将中国视为正在崛起的主要长期威胁，在全球舞台上挑战中国的举动趋于频繁。2020年，时任美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）明确支持东南亚国家对南海的主张，明显改变了美国过去挑战中国、但不说明美国认同哪些国家主张的立场。

© 2022 AFP