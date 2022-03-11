美国国务院：乌克兰抗俄 相较于战机更需地面武器

（法新社华盛顿10日电） 美国国务院今天排除透过美国基地移转波兰米格-29战机给乌克兰的提议，还说乌克兰抵抗俄罗斯军队入侵，比起战机更需要地面武器。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）不断呼吁美国和北大西洋公约组织（NATO）运送战机到乌国，或在乌国设立禁航区，以抵御俄军空袭。

但美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在华府告诉媒体，乌克兰已发现地面防御系统更能有效反击俄国的「强大」空军。

普莱斯说：「我们会持续提供乌克兰伙伴所需的地对空系统，以应付他们面临的俄国飞弹、火箭、大炮威胁。」

普莱斯还说，乌克兰自有好几个「完全具备任务能力」的飞机中队，若美国派更多战机赴乌克兰，可能替这场战事火上浇油，「情报圈评估，以这种方式提供飞机…可能会被莫斯科视为（冲突）升级」。

波兰日前表态愿把自家的苏联时代米格-29战机透过美国驻德空军基地移转给乌克兰，之后再由美国提供F-16战机给波兰作为替代。 但美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）昨天告知波兰防长布拉查克（Mariusz Blaszczak），华府无意参与这项计画。

俄军进攻乌克兰已达两周之久，今天至少围困了4座大城，还有装甲车队正驶向首都基辅的东北边缘。

© 2022 AFP