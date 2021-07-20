美国国家经济研究局：疫情引发经济衰退仅2个月

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（法新社华盛顿19日电） 美国民间机构国家经济研究局（NBER）旗下景气循环认定委员会今天表示，美国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）初期，全国拉下店门，资遣员工的时候，仅短短经济衰退2个月。

非营利且无党派的国家经济研究局景气循环认定委员会（Business Cycle Dating Committee）表示，美国经济活动在2020年2月来到高峰，但在之后的4月触底，因此从3月起开始计算，创下美国有史以来最短衰退期。

这次下滑趋势，也结束美国长达128个月的经济扩张期，当时全国各州与城市都下令商家关闭店门，或缩短营业时间，以遏止病毒传播。

然而，国家经济研究局表示，美国就业与经济成长率从2020年5月开始反弹，缩短了经济衰退期。

国家经济研究局声明：「委员会决定，未来任何的经济衰退趋势，都算是新一次经济衰退期，而非延续2020年2月高峰期以后的衰退。决定因素在于迄今为止的复苏长度与力度。」

疫情重创美国这个全球第一大经济体，政府数据显示，美国去年2月和4月，约有2200万人失业，情况最糟糕时，去年第2季经济萎缩31.4%，创至少73年以来最大幅度。

不过，国家经济研究局也表示，美国经济从2020年5月开始复苏，自此站稳脚步。

国际货币基金（IMF）看好美国经济复苏前景，7月发布报告，预估美国今年经济成长将达7%，是1984年以来最快成长速度。

© 2021 AFP