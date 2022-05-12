美国堕胎权法案 参议院闯关失败

（法新社华盛顿11日电） 在共和党强烈反对下，由民主党力推、目的在实现堕胎合法化的法案今天在美国联邦参议院闯关失败。

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美国政治新闻网Politico于2日披露一份主要意见书草稿，显示美国最高法院准备推翻1973年的历史性「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）裁决，在美引发轩然大波。当年的罗诉韦德案裁决承认妇女堕胎权受宪法保障、奠定全美堕胎合法化基础。

民主党握有优势的联邦众议院日前通过的「妇女健康保护法案」（Women's Health Protection Act）拟制定一项联邦法规，确保医疗人员有权提供堕胎手术、患者也有权接受手术。

但民主党这项保护堕胎权的立法注定闯不过参院这关，很大程度上仅为象徵性，因为民主党清楚，在两党席次各半的100席参议院里，根本不可能取得通过法案所需的60票。

最后，在所有50名共和党人与西维吉尼亚州民主党参议员曼钦（Joe Manchin）反对下，参议院以51票对49票否决堕胎权法案；中间派的曼钦早在几小时前就宣告会投下反对票。

法新社认为法案虽未能通过但仍具重要意义，因已引发美国社会极大关注这个议题，势必影响2022年期中选举，届时将牵动参众两院席次变化。

美国总统拜登矢言「永不停止为保障妇女生殖健康而奋斗」，呼吁选民票投支持力挺这项权利的参议员。 拜登在一份声明说：「国会中的共和党人，没有任何人投票支持这项法案，他们选择阻碍美国人对自己身体、家庭和生活做出个人决定的权利。」（译者：陈怡君）

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