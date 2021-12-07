美国外交抵制对北京冬奥有何影响？

（法新社北京7日电） 美国宣布对北京冬奥进行外交抵制，藉此抗议中国人权纪录不佳，尤其是华府眼中种族灭绝穆斯林少数民族的行径。美国此举将为冬奥带来何种影响？以下是法新社整理的关键问答：

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● 何谓「外交抵制」？

拜登政府发动外交抵制后，美国将不会派遣任何外交或官方政府代表出席冬奥。

传统上，奥运主办国是全球注目的焦点，外国领袖或官员经常到访。举例来说，美国前总统小布希（George W. Bush）就曾出席2008年北京夏季奥运，为美国队加油。

但中国被控集体拘禁新疆穆斯林少数民族、强迫他们劳役和其他虐待行径，使得美国官员明年2月若被看到出现在北京的看台上，政治上说不过去。

外交抵制对中国释出讯息，应可舒缓拜登在国内承受的压力，也不会惩罚到美国运动员，或是彻底破坏已经很脆弱的中美关系。

所以外交抵制是一种冷落，但痛感远不及美国一些知名国会议员和人权团体提倡的彻底杯葛，也就是禁止选手、教练、随队官员参加奥运。

● 外交抵制会如何影响冬奥？

看起来完全没影响。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在宣布外交抵制时强调，美国运动员可以自由参加冬奥，且「我们百分之百会在后面力挺，在家乡替他们加油」。

国务院发言人另行表示，美国队成员、他们的教练、训练师和其他工作人员仍会获得领事与外交安全协助。同时目前并无迹象显示中国主办单位会差别对待美方人员。

无论如何，冬季奥运本来就少有最高政治人物现身，再加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫准则严格，出席官员人数可能进一步受限。

● 其他国家会跟进吗？

尚无国家宣布类似计画，但英国、澳洲、加拿大等美国的紧密盟邦据报正在考虑。这些国家近年与北京的关系大幅冷却。

然而除此之外，中国在全球的政经影响力扩大，预料将使其他多数国家斩断加入的念头。

但这无法保证中国在冬奥期间不受批评，因为个别奥运选手在北京期间仍能自由发声。

中国网坛明星彭帅指控前国务院副总理张高丽性侵后，选手显然有可能批评中国。

彭帅公开指控张高丽后消失了3周，促使网坛顶尖球星纷纷对她的安危表达担忧，世界女子职业网球协会（WTA）已宣布暂停在中国的所有赛事。

但根据奥运观察家，奥运大型赞助商极不可能发动商业抵制。

● 中国会如何回应？

中国已谴责抵制作法好几个月，并警告「美方将为其错误行径付出代价，请大家拭目以待」。

中国的确切行动仍说不准，但谘询组织「欧亚集团」（ Eurasia Group）表示，中国的报复或许仅限于外交管道，可能包括对若干美国政治人物祭出大致上仅具象徵意义的制裁。

但中国已警告，外交抵制可能对中美关系有更广泛的影响，这可能使拜登更难与北京在军备控制谈判和台湾议题上取得进展。

然而中国可能会低调报复，以免让人更关注对于中国人权议题的批评。由于共产党严格控制国内资讯，许多中国公民都承认对人权议题所知甚少。

● 抵制奥运是否有先例？

1896年第一届现代奥运会在希腊雅典举行，此后数度发生个别国家或多国联盟杯葛奥运情事，特别是夏季奥运。

这些案例一般是某些国家杯葛意识形态敌人参加奥运，例如穆斯林国家为抗议以色列选手出席而不参赛，或是北韩退出1988年汉城（现译首尔）奥运。

目前为止的最大动作发生于1980年，时任美国总统卡特（Jimmy Carter）抵制莫斯科奥运，以抗议苏联入侵阿富汗；4年后苏联也抵制洛杉矶奥运进行报复。

两次抵制最主要的影响都是奖牌榜，美苏都趁对方缺席时狂扫金牌。

© 2021 AFP