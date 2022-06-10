美国夫妇德州遇害成悬案 失踪女婴逾40年后奇迹现身

（法新社华盛顿9日电） 德州当局今天宣布，他们找到一名绰号「荷莉宝宝」的美国女子，她的父母在1981年被发现遇害，当时她还是个小婴儿。当局也吁请公众协助解开这起谋杀案之谜。

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美国广播公司（ABC）分台ABC7报导，这名女子名叫荷莉（Holly），现年42岁；她的父母1981年被发现死于德州休士顿（Houston）的一处林地。

这起谋杀案曝光时，还是婴儿的荷莉并未在父母的遗骸身边，此后人间蒸发的她也有了「荷莉宝宝」的绰号，如今40年过后，她竟然尚在人间。

2021年，国际鉴定者组织（Identifinders International）利用基因族谱学，确定遗体属于佛州夫妇蒂娜．盖尔．林恩．克劳斯（Tina Gail Linn Clouse）及哈罗德．狄恩．克劳斯二世（Harold Dean Clouse Jr.）。

德州州检察长派克斯顿（Ken Paxton）办公室发表声明指出：「已发现荷莉宝宝还活着且健在，如今她已42岁。」

第一助理检察长韦布斯特（Brent Webster）告诉记者：「我们今天非常欣喜，荷莉被找到了」，但他也提及，「我们仍在寻找本案的嫌犯」。

韦布斯特告诉记者，荷莉当年被留在亚利桑那州一所教堂里，由一个家庭扶养长大，这个家庭成员未涉嫌谋杀。

他说，警方正在寻找2名「自称游牧宗教团体成员」的女性，她们将荷莉送到教堂。

「当时她们身穿白色长袍、赤脚。她们还说，其宗教信仰规定包括分隔男女信徒、吃素，且不能穿戴或使用皮革制品。」

韦布斯特指出，荷莉已被告知她亲生父母的身分，7日也已首次与她的亲生大家庭透过网路见面。

© 2022 AFP