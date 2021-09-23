美国奥会规定 北京冬奥美代表队成员须打疫苗

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（法新社洛杉矶22日电） 根据美国奥林匹克与帕拉林匹克委员会今天公布的指导方针，明年将前往中国参加北京冬季奥运的美国运动员，必须预先接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

美国奥林匹克与帕拉林匹克委员会（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）的规定写道，截至11月1日，所有职员、运动员、承包商和其他可接触到USOPC设施的人员，都必须接种COVID-19疫苗。

而到了12月1日，疫苗规定将扩大至所有美国代表队成员或未来有希望在奥运出赛的选手。

指导方针的内容表示：「我们奥运和帕运相关人员的健康和福利，一直是最优先事项。」

「这项措施，将使我们更加能够替美国队运动员和工作人员创造一个安全且成果丰硕的环境，也将使我们能够在进行规划、做准备及替运动员提供最佳服务时，能够再度保持连贯性。」

USOPC在今年的东京夏季奥运前，差一点就规定所有代表队成员必须接种疫苗。结果前往日本参赛的613位美国选手当中，约有100位没打疫苗。

这些人当中包括美国男泳将安德鲁（Michael Andrew），他在东奥期间因与媒体互动时未戴口罩，而招致批评。曾夺奥运金奖的美国女泳将迪拉多（Maya DiRado）也指责安德鲁因拒打疫苗而危害队友。

国际奥会（IOC）对所有奥运比赛并未实施选手必须接种疫苗的要求。

不过USOPC表示，他们会依个案考虑豁免疫苗规定，但豁免的个人必须每天接受病毒检测，费用由USOPC负担。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP