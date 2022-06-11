美国女子车震染性病 法院裁定车险公司赔1.5亿元

（法新社洛杉矶10日电） 美国一名女子和男伴在车上发生性行为时，被男方传染性病，法院裁定男子的汽车保险公司应赔偿女子520万美元（约新台币1.5亿元）。

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这名来自密苏里州的女子成功主张，她的伴侣因为疏忽害她感染人类乳突病毒，对方的保单应涵盖她的「伤势和损失」。

这名在法庭文件中仅以M.O.缩写称呼的女子先前求偿990万美元，但仲裁人决定以520万美元赔偿她的「损害和伤势」。

仲裁人说：「被保险人应在性行为之前向M.O.揭露他的诊断结果，但他没有。」

保险公司「盖可产险」（GEICO）先前拒绝女子最初的理赔提议，并于去年对裁定提出异议，但密苏里州上诉法院（Missouri Court of Appeals）本周维持原裁定。

人类乳突病毒（HPV）是美国最常见的性病之一，且高风险病毒株可能会导致癌症，目前有相应的疫苗。

当事女子在最初的理赔提议中表示，2017年底，她在伴侣的车内进行没有保护措施的性行为，感染了人类乳突病毒，然而男方当时就「知道自己的状况」。

仲裁人说，男方先前「已被告知他的喉癌肿瘤被诊断出人类乳突病毒阳性反应」。

这名女子基于「过去及未来医疗支出」和「过去及未来心理、生理承受的痛苦」求偿。

有关这项裁定的报导迅速在社群媒体上疯传，勾起一些人的幽默和愤怒反应。

美国电动车大厂特斯拉（Tesla）创办人、亿万富豪马斯克（Elon Musk）推文表示：「这种疯狂的损害索赔，是汽车保险费用如此高昂的重要原因。」

© 2022 AFP