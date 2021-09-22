美国女星邬玛舒曼自曝 少女时期曾堕胎

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（法新社华盛顿22日综合外电报导）美国女星邬玛舒曼（Uma Thurman）在今天刊出的报纸意见专栏中，批评德州几乎完全禁止堕胎的新法，并揭露自己在青少女时期曾经堕胎。

邬玛舒曼在「华盛顿邮报」（Washington Post）意见专栏中写道，她15岁时展开演艺生涯，在青少女时代晚期意外怀孕，对方是年纪大上许多的男性。当时她想保住孩子，但与父母讨论后决定堕胎，这项决定令她心碎不已。

她提及：「这是我迄今最黑暗的秘密。我在青少女时堕胎，是我一生中最艰难的决定，这项决定使我痛苦，迄今仍令我难过，但这也是我曾经历的人生道路，充满喜悦和爱。」

针对德州堕胎新法，邬玛舒曼抨击这项法律是「美国妇女人权危机的集结地」，并斥责此法是对付经济弱势的另一项歧视性工具。

德州堕胎新法于本月1日生效，这项法律规定怀孕6周后即不允许堕胎，因强奸或乱伦受孕也不例外，是全美最严苛的堕胎法之一。

美国保守派大力支持这项新法，但自由派却强烈反弹，此前瑞丝薇丝朋（Reese Witherspoon）、红粉佳人（P!nk）等好莱坞明星和音乐人也曾纷纷发言抨击此法。

© 2021 AFP