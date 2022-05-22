美国婴儿配方奶粉短缺 亚培执行长致歉

（法新社华盛顿21日电） 婴儿配方奶粉制造商亚培的执行长福特，今天向受到婴儿配方奶粉这项基本物资短缺影响的美国家庭致歉。

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亚培（Abbott）执行长福特（Robert Ford）投书华盛顿邮报（The Washington Post）表示：「由于我们自愿性产品召回，使得国内婴儿配方奶粉短缺的情况加剧，对于每一个我们辜负的家庭，我们深感抱歉。」

美国婴儿配方奶粉的短缺，最初是因为供应链塞车、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情造成缺工等问题所导致；接着在2月，因为两名婴儿丧命，亚培宣布「自愿召回」密西根厂生产的产品，并将该厂关闭，让情况再度恶化。

福特表示，亚培将为家中有孩童在喝了那些之后被召回的配方奶粉而需住院的家庭，设立一个500万美元的基金。

他也表示，亚培正采取行动，来缓解婴儿配方奶粉短缺问题，例如将其在俄亥俄州哥伦布厂的成人用品生产线，改成「优先」生产婴儿配方奶粉。

亚培也将从其位于爱尔兰的工厂进口婴儿配方奶粉。

美国食品暨药物管理局（FDA）16日与亚培达成协议，让其密西根厂恢复生产。这项协议需法官批准，且该厂应在两周内重新开始运作。

福特承诺说：「6月底前，我们提供给美国民众配方奶数量，将比1月还没召回前更多…我们正大量投入，以确保这种情况不再发生。」

© 2022 AFP