美国媒体：川普集团出售华府川普饭店

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（法新社纽约14日电） 美国媒体今天报导，川普集团已经达成协议，将以3.75亿美元价码将其华府「川普国际饭店」使用权卖给CGI商业集团，CGI打算把这栋豪华物业正门的前总统川普名字拿掉。 根据「华尔街日报」（Wall Street Journal），迈阿密投资集团「CGI商业集团」（CGI Merchant Group）和希尔顿全球控股公司（Hilton Worldwide Holdings）达成另一份协议，要将川普国际饭店（Trump International Hotel）改名为华尔道夫大饭店（Waldorf Astoria Hotel）。