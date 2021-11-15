美国媒体：川普集团出售华府川普饭店
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（法新社纽约14日电） 美国媒体今天报导，川普集团已经达成协议，将以3.75亿美元价码将其华府「川普国际饭店」使用权卖给CGI商业集团，CGI打算把这栋豪华物业正门的前总统川普名字拿掉。 根据「华尔街日报」（Wall Street Journal），迈阿密投资集团「CGI商业集团」（CGI Merchant Group）和希尔顿全球控股公司（Hilton Worldwide Holdings）达成另一份协议，要将川普国际饭店（Trump International Hotel）改名为华尔道夫大饭店（Waldorf Astoria Hotel）。
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法新社联系上CGI，但CGI不愿评论此事，川普集团与希尔顿目前也不愿回覆。 这栋历史悠久的大楼就位在宾夕法尼亚大道（Pennsylvania Avenue）上，距白宫只有短短步行路程，19世纪末兴建，为美国政府名下产业，原为邮局，2013年政府租给川普的房地产公司60年，外加延长租约40年的选择权，川普集团斥资约2亿美元整修。 根据众议院监督暨改革委员会（House Oversight and Reform Committee），川普集团成立来管理川普国际饭店的公司「川普旧邮局有限责任公司」（Trump Old Post Office LLC），在2016年饭店开张到2020年8月期间，损失超过7100万美元。
© 2021 AFP