美国孕产妇死亡率半世纪来新高 黑人是白人的3倍

（法新社华盛顿23日电） 今天公布的数据显示，已经是工业化国家中最差的美国孕产妇死亡率，在2020年上升到半个世纪以来新高，黑人女性死亡率是白人女性的3倍。

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美国国家卫生统计中心（ National Center for Health Statistics）报告显示，美国孕产妇死亡率为每10万名活产婴儿有23.8名孕产妇死亡，远高于类似国家，根据经济合作暨发展组织（OECD）同一年的统计数据，加拿大每10万名活婴有7.5名孕产妇死亡。

2000年美国总共有861名妇女确定死于孕产原因。世界卫生组织（WHO）将其定义为怀孕期间或怀孕结束后42天内，与怀孕相关或因怀孕而加重等原因所导致死亡。

美国在2019年每10万名活婴有20.1名孕产妇死亡，2018年则为17.4人。

报告作者霍耶特（Donna Hoyert）告诉法新社：「我们观察到许多（疾病）类别增加，COVID-19（2019冠状病毒疾病）可能发生作用。」

但她认为，88%的案例没有提到COVID-19这种疾病，因此只是整个情况的一部分。

由于抗生素和基本卫生等医疗保健的进步，全世界孕产妇死亡率在整个20世纪都有下降。但与大多数其他国家不同，美国自2000年以来却出现退步。

事实上美国孕产妇死亡率上一次达到这么高是在1968年，尽管美国在2018年采用新的通报方法。

研究这个领域的波士顿大学教授德克勒克（Eugene Declercq）告诉法新社：「大多数工业化国家都有某种形式的全民医疗保健。」

他说：「我们在美国所做的是，非常专注在出生时的护理，这很好，但事实是女性怀孕时健康状况较差，因为她们没有获得（医疗保健）覆盖。」

德克勒克表示，某些保守派领导的州，如德州和阿拉巴马州，已增加获得公共资助健康保险「医疗补助」（Medicaid）资格的障碍。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

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