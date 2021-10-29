美国安顾问：拜登预计气候峰会场边会艾尔段

（法新社空军一号机上28日电） 美国国家安全顾问苏利文今天说，联合国气候峰会下周于苏格兰格拉斯哥登场时，美国总统拜登预计将在场边与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）会面。

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拜登搭乘空军一号飞往义大利罗马参加20国集团（G20）峰会，苏利文（Jake Sullivan）在机上告诉记者：「我预期他将在格拉斯哥（Glasgow）与土耳其总统会面。」

他说：「我没有可证实的消息，但这是目前的期待。」

苏利文说：「拜登与国安团队也将有机会与欧洲盟国代表团碰面，了解让伊朗回到谈判桌，以让德黑兰的核子设施接受国际检查的进展。

他说：「我们都对伊朗的核计画深感关切。」苏利文又说，在罗马召开G20峰会时，英国、法国、德国与美国将「对此议题保持口径一致」。

土耳其媒体昨天引述艾尔段的话说，拜登与艾尔段之间的会议「有可能」将在格拉斯哥登场，但可能无法谈得很顺利。

美国为了报复土耳其采购俄罗斯的S-400防空飞弹系统，将这个北大西洋公约组织（NATO）盟国踢出F-35匿踪战斗机计画，土耳其正在向美国讨回14亿美元款项。

此外，美国与土耳其刚爆发新的外交纠纷，艾尔段不满美国与另9个西方国家支持遭关押的公民社会领袖卡瓦拉（Osman Kavala），扬言驱逐这10国的使节。

艾尔段指控这些大使干涉内政，但在这些国家的大使馆发布声明，承诺不会插手土耳其国内事务后，艾尔段收回成命。

拜登周末将在罗马参加G20峰会，之后将前往苏格兰格拉斯哥，出席10月31日到11月12日召开的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。

© 2021 AFP