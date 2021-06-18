美国宣布挹注32亿美元 加速研发COVID-19药物

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登政府今天宣布，计画将耗资32亿美元（约新台币897亿元）加速研发抗病毒药物和发现相关疗法，以对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）和未来类似的威胁。

这项计画名称「防疫抗病毒计画」（Antiviral Program for Pandemics），资金来源是国会在3月所通过的1.9兆美元「美国救援计画」（American Rescue Plan）。

拜登政府的首席传染病医疗顾问佛奇（Anthony Fauci）告诉媒体，抗病毒药物是现行疫苗之外，补强疫情因应的重要一环，特别是对身体有某些状况而可能面临更大风险的人，对他们而言，施打疫苗可能起不了防护效果。

他还说，抗病毒药物也能作为对抗新兴高关注变异株的重要防线之一，这些变异株会让目前这一代疫苗无法发挥防护效果。

此计画将有助于加速目前不同阶段发展下的口服抗病毒药物临床试验，诸如默沙东药厂（Merck & Co）的molnupiravir以及辉瑞大药厂（Pfizer）的抗病毒药物，罗氏大药厂（Roche）与抗病毒药物开发商Atea Pharmaceuticals也在共同研发这类药物。

这项计画是让患者在确诊后非常早就服用药物，以防止病情发展至严重阶段，作用像是仿效克流感（Tamiflu）药物一般。

这项计画的另一个重点是促进新的抗病毒药物研发，不只是针对COVID-19及变异株，也包括可能造成大流行的其他系列病毒。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP