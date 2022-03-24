美国宣布 将对352项中国产品恢复关税豁免

（法新社华盛顿23日电） 美国政府今天宣布，将恢复对中国352项产品的关税豁免。

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这些产品的豁免措施于2020年底失效，但总统拜登政府去年10月开始徵求意见，研议549项符合条件的中国产品中，有哪些应再次豁免于关税。

美国贸易代表署（USTR）声明表示：「经审慎考量公众意见，并与其他美国机构磋商后，做成了今天的决定。」

根据声明，这些中国产品关税豁免回溯自去年10月12日，并延续到2022年底。

拜登政府一直面临着企业和民主、共和两党议员要求减缓关税负担的压力；批评者说，在美国应付创纪录的通膨浪潮之际，关税负担不仅让供应问题恶化，还推升物价。

前美国总统川普执政时，政府一开始同意2200项以上的中国产品可豁免关税，以便减轻一些业者和零售商的负担。其中多数豁免已到期，但有549项产品的豁免延长一年，于2020年底到期。

美中2020年1月签署所谓「第一阶段」贸易协议，北京据此同意在2020年和2021年，至少扩大采购2000亿美元的美国产品及服务，但在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发期间，中国未能达标。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）矢言要在中国履行协议承诺上与北京「积极交涉」，但她今年1月表示，「我们的贸易关系目前处于相当艰困的阶段」且「对话并不容易」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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