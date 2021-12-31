美国对衣索比亚经济制裁 美议员：让中国有机可趁

（法新社华盛顿30日电） 衣索比亚因内战人权争议，将于1月1日失去对美国贸易出口的优惠，但美国议员警告，此举恐适得其反，对衣国人民造成不成比例的伤害，并使中国能加强在非洲之角的经济立足点。

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法新社报导，美国总统拜登11月2日宣布，美国的长期合作伙伴、非洲大陆第2人口大国衣索比亚2022年起不再适用「非洲成长暨机会法」（AGOA），以制裁衣国当局在与泰格瑞省（Tigray）叛军进行一年战事中的「严重侵犯人权」行径。

衣索比亚政府大力游说希望拜登回心转意，并估计这一2000年生效的法律直接或间接支持了100万个工作机会。此法允许大多数衣国商品免税进入美国市场。

美国参议院和众议院的非洲小组委员会主席联名致函敦促拜登重新考虑这一「突兀」之举，声称最近叛军的撤退开启了透过外交途径解决问题的机会。

民主党籍的参议员范霍伦（Chris Van Hollen）和众议员巴斯（Karen Bass）在联名信中表示：「我们担忧，暂停AGOA（带来的）效果将适得其反，对最脆弱的衣索比亚人造成不成比例的伤害，却又无助于停止战争。」

范霍伦和巴斯指出：「此外，这一决定让中国强化其在非洲之角（Horn of Africa）的经济立足点。」范霍伦和巴斯均从衣索比亚裔聚集的选区所选出来。

「美国-衣索比亚公共事务委员会」（AEPAC）主席特格努（Mesfin Tegenu）承认，拜登不太可能在1月1日之前收回成命，但拜登「大笔一挥」就可以重新接纳衣国。

特格努形容衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）政府是衣国「有史以来最亲西方的政府」，并说终止衣国的贸易优惠待遇只会邀请北京插旗衣国。

© 2021 AFP