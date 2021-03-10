美国导演工会奖宣布入围名单 首度两位女导演获提名

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（法新社洛杉矶9日电） 美国导演工会奖公布入围名单，「游牧人生」的赵婷和「花漾女子」的艾美尔拉德芬内尔入围最佳电影导演奖，拥有70年历史的美国导演工会史上首次在这个奖项提名两名女导演。

「游牧人生」（Nomadland）导演赵婷和「花漾女子」（Promising Young Woman）导演艾美尔拉德芬内尔（Emerald Fennell）分别成为第9、10位获美国导演工会（Directors Guild of America）提名最佳电影导演的女性。

除了出生于北京的赵婷和英国导演艾美尔拉德芬内尔，还有讲述韩裔移民追逐美国梦的「梦想之地」（Minari）、美籍韩裔导演郑李烁（Lee Isaac Chung）入围最佳导演奖。

另外入围的还有大卫芬奇（David Fincher），他执导的作品为致敬好莱坞黄金年代的「曼克」（Mank），以及自编自导「芝加哥七人案：惊世审判」（TheTrial of the Chicago 7）的艾伦索金（Aaron Sorkin）。

美国导演工会奖向来被视为是奥斯卡最佳导演奖的指标。

凯萨琳毕格罗（Kathryn Bigelow）是唯一一个获得美国导演工会奖最佳导演奖项的女性，她也在之后凭藉执导的作品「危机倒数」（The Hurt Locker）拿下奥斯卡最佳导演奖，成为该项目的唯一女性获奖者。

美国导演工会奖将于4月10日透过线上进行颁奖，两周后将交棒给因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而延后的奥斯卡奖。

© 2021 AFP