美国将加倍课徵加拿大软木材关税 加拿大感到失望

（法新社华盛顿25日电） 美国与加拿大为软木材关税争议多年，最近华府决定将对加拿大木材课徵双倍的补偿性与反倾销关税，此举让加拿大方面大感失望，并可能进一步推升美国市场价格。

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根据美国商务部和加拿大政府的文件，出口软木材到美国的大多数加拿大公司，将须缴交17.9%的税赋，这是现行税率8.99%的两倍。

加拿大国际贸易部长伍凤仪（Mary Ng）声明表示，美国决定将对加拿大多数软木材生产厂商徵收的不公平关税提高到17.9%，加拿大对此极度失望，并呼吁美国停止徵收这些关税。

法新社报导，这项决定一旦在美国联邦公报（Federal Register ）上公布，就立即生效实施；并且预料下周将会公布。

这项关税每年会进行检讨，华府已于5月公布初步结果。美加为了木材关税争论不休35年。

美国木材业者指控加拿大业者为促销出口，以低于市场价格贩卖木材。

加拿大也曾就此向世界贸易组织（WTO）投诉，2020年8月世贸作出有利于加拿大的裁决，但美国在次月即提起上诉。

根据加国政府资料，加拿大是全世界最大软木材出口国，美国则是加国的最大市场。

© 2021 AFP