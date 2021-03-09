美国将提供30万委内瑞拉人临时庇护

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（法新社华盛顿8日电） 美国官员今天表示，美国将允许数十万委内瑞拉人寻求庇护。拜登上任后的移民政策明显有别于前朝川普政府。

官员表示，美国将提供「临时保护身分」（Temporary Protection Status,TPS）给逃离政治压迫和经济崩溃的委内瑞拉人民。位于南美洲的委内瑞拉曾经相当富庶。

拜登政府一位要求匿名资深官员告诉记者，估计将有超过30万人符合资格。

纳入考量的这些委内瑞拉人目前都在美国，如今他们将能避免被遣返命运，获准居留到2022年9月。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas ）说：「委内瑞拉的生活条件显现出一个国家正陷于混乱，无法保护自己的人民。」

「在诸如这些特殊且暂时性情况时刻，美国挺身为已经入境美国的符合资格委内瑞拉人提供支持。与此同时，他们的国家正寻求走出当前危机。」

即使川普支持推翻极左领导人马杜洛（Nicolas Maduro），但他对移民与难民采取强硬作法，拒绝提供委国人民保护地位。

拜登1月上任之初，立即宣布将撤销川普的不人道边境政策。

© 2021 AFP