美国将放宽入境限制 全球航空业松了一口气

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎20日电） 美国宣布将于11月放宽对于外国旅客的入境限制，完整接种COVID-19疫苗并接受检测和接触者追踪的旅客，将获准搭机入境，让受疫情沈重打击的全球航空业得以松一口气。

对欧洲大航空公司而言，跨大西洋航班往往最有赚头。法荷航空集团（Air France-KLM）执行长史密斯（Benjamin Smith）告诉法新社，美国宣布将放宽入境限制，对过去18个月蒙受数百亿欧元损失的航空业而言是「天大的好消息」。

法国航空公司（Air France）、英国航空公司（British Airways）和德国汉莎航空公司（Lufthansa）等大部分的欧洲旗舰航空公司，跨大西洋长程航线受到旅行限制的冲击尤其严重。

以法荷航空集团为例，北大西洋航线占总销售的40%；汉莎航空的北大西洋航线则占总销售的50%。

英国航空执行长陶艾尔（Sean Doyle）说：「今天的新闻…是一个历史性的时刻。我们的顾客现在应该感到世界重新向他们开放了，他们可以信心十足地为旅程订位。」

联合航空公司（United Airlines）、达美航空公司（Delta Air Lines）和美国航空公司（American Airlines）等美国航空业者的国内航线占比较大，对于国际航线的依赖较低。但他们也表示乐见此新闻。

美国航空协会（Airlines for America）主席兼执行长加里奥（Nicholas Calio）说：「今天宣布的消息对我们国家的复苏是正面的进展。」

拥有290家航空公司成员的国际航空运输协会（IATA）形容这是「往前迈出一大步」。该协会的国际航班客运量占全球82%。

© 2021 AFP