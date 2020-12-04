美国将领：美军应彻底AI化 维系对中优势

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（法新社华盛顿3日电） 美国国防部最高将领密利（Mark Milley）今天说，如果要维持对中国的优势，美军必须全面接受机器人学和人工智慧（AI）技术。

美国参谋首长联席会议主席密利也说，美国必须更广泛地在亚洲部署配备长程飞弹的更小型、战力更强的单位，以牵制美国的大敌。

密利在美国海军研究协会（U.S. Naval Institute ）华府国防论坛（Defense Forum Washington）线上座谈会中说：「我们正身处战争性质发生根本性变革。」

密利表示，精确导引武器、无人机和其他智能装备及先进卫星通讯使用广泛，最能主宰这些领域的人将成为战争中的「决定性」要角。

他说：「我们的感知能力惊人。我们今天看见的世界是前所未见。我们可以触及、追踪、查看及辨识」还说在具备长程精准武器下，「若能发现，就能打到，这很基本，而这对未来的战斗有巨大的影响」。

他说：「如果加入人工智慧，做到人与机器合作，加入机器人学、投入精准武器及战场感知与发现能力、增添一些极音速武器，（在全球战场上）根本性的优势就会转移到我们这儿。」

密利表示，机器人武器在10或15年内就会无所不在，而中国正快速发展这类实力，「他们不仅想赶上我们，还想超越、主宰我们，想在本世纪中期就能在武装冲突中击败我们」。

美国总统当选人拜登（Joe Biden）上任后，密利料将留任。

密利表示，美国应缩减海外军事基地的常驻人员，，并说在南韩和巴林等地的永久军事基地应加强人员轮调，以免美军、军眷及职员易沦为攻击目标。

密利说：「我不是个美国在海外、在其他国家有大型永久军事基地的热衷者。驻军规模较小、分布更广，难以被侦测，将是未来军事的关键。」

密利还说，为防中国在冲突中取得西太平洋控制权，美国应在菲律宾、越南及澳洲派驻陆基单位，操作可遏阻中国海军舰艇的长程精准飞弹连队。

© 2020 AFP