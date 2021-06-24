美国少女社群网站骂脏话 最高法院认属言论自由

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（法新社华盛顿23日电） 美国一名少女因在社群网站发送充满脏话的讯息而被学校惩处，案件闹上法院，由于涉及网路时代的言论自由，备受关注。最高法院今天裁定，这名少女的行为受言论自由规范保障。

2017年，宾夕法尼亚州马哈诺伊镇（Mahanoy）中学学生李威（Brandi Levy），在校外于社群媒体上传她比中指和一连串脏话的讯息，被罚一年不得参加啦啦队活动，当时她14岁。

她在讯息中写道：「去你的学校去你的垒球去你的啦啦队去你的一切。」

她告诉美国民权联盟（ACLU）：「我参加啦啦队校队选拔，但没入选，我很不高兴。」民权联盟在法庭上代表李威。

最高法院9名大法官中，除了一人之外，其余均认为李威的学校没有理由因她在校外于Snapchat发送的讯息而惩处她。

不过，最高法院的裁定也强调，学校可因学生在校外的某些言论施以惩罚，例如骚扰或威胁，这在社群媒体盛行的时代有着重要的微妙含义。

此案攸关美国约5000万名公立学校学生在网路和社群媒体时代的言论自由权利。许多学校和教育工作者认为，霸凌、威胁、欺瞒和骚扰频频在网路世界发生，他们制止这些行为的权限不应仅限于校内。

李威被惩处后，她的父母依据美国宪法所保障的言论自由提出质疑。法院裁定，以李威一案来说，学校不能管控学生在校外的言论。

法院表示：「在此案中，学校教导礼仪的重要性不足以凌驾（李威的）自由言论利益。」裁定还提到，公立学校是「民主的摇篮」，必须鼓励意见交流，甚至包括「不受欢迎」的意见。

1969年，美国最高法院允许学生戴上象徵反越战的黑臂章，但同时表明，引起混乱的言论仍会受惩。而在李威一案，法院认为，并无证据显示学校活动「严重混乱」到足以限制言论的地步。

李威认同最高法院的裁定，她说，学校做得太过份了。她在声明中表示：「我那时很沮丧，我当时才14岁，我只是用和现在年轻人一样的方式来表达不满。」

© 2021 AFP