美国就业数据优于预期 亚股乐观劲扬

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（法新社香港26日电） 美国公布的就业数据优于预期，且美国总统拜登承诺要让疫苗接种目标增加一倍，双重利多缓和投资人近期对欧洲染疫人数激增和恢复封锁措施的疑虑，亚洲股市今天多数劲扬收高。

数据显示美国上周初次申请失业给付人数跌破70万，为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来首见。消息使得投资人对于全球最大经济体美国的情势正在好转更加感到乐观。美国股市三大指数昨天应声收红。

拜登（Joe Biden）昨天也在上任后首场记者会上承诺，要在任期满100天前让美国施打的COVID-19疫苗数量达到2亿剂。令人期待美国或许能逐渐解除严格的防疫限制措施，好让民众日常生活能提前恢复正常，并再度开始消费。

不过，股票交易商持续关注欧洲疫情发展。当地领导人一直难以加快疫苗接种进度，又得努力防止新一波疫情再起。包括德国和法国等一些欧洲国家已被迫恢复严格限制措施，令人担忧欧洲经济恐比疫苗施打进展迅速的英美更晚走出危机。

亚洲股市今天追随美股昨夜涨势走扬，东京、香港和上海股市全都收高1.6%，台北股市收涨1.5%，首尔收高1.1%，雪梨和新加坡股市收涨0.5%，吉隆坡、曼谷和雅加达股市也全数收红。但威灵顿和马尼拉股市则收跌。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP