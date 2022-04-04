美国就业数据佳油价跌 亚股大多收涨

（法新社香港4日电） 美国最新就业报告再次表现强健，令人对美国经济复苏仍处于正常轨道上稍微更安心；加上原油价格再度走跌，亚洲股市今天收盘大多数上涨。

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根据1日公布的官方数据，全球最大经济体美国3月新增43万1000名就业人口，失业率则下跌至仅略高于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情前水准。

这些结果显示，尽管美国通货膨胀率已激增至40年高点，且乌克兰战争造成不确定性增加，然而美国经济仍然持续复苏。

美国经济的韧性将被视为进一步证据，证明美国联邦准备理事会（Fed）若为平抑物价而加大升息力道，经济仍能承受负担。许多观察家如今预测，联准会5月将一举升息2码（0.5个百分点）。

另一方面，拥有31个会员国的国际能源总署（IEA）同意动用庞大的原油储备，以弥补俄罗斯石油出口遭封杀；美国总统拜登（Joe Biden）也宣布，未来6个月将释出创新高1亿8000万桶战备储油。

同时间叶门冲突停火开始生效，有助缓和中东原油供应疑虑。种种因素促使油价再度走跌，有助推升股价。

美国股市上周以红盘作收，激励亚股在本周第一个交易日走扬，由香港股市劲升2.1%领涨。

中国原本订有规定，防止美国当局审查在纽约股票市场挂牌的中国企业审计；但北京宣布取消规定，可能影响200多家中企，包括电子商务巨擘阿里巴巴、京东和网路资讯业巨头腾讯。港股科技类股应声劲扬，拉抬大盘涨势。

东京股市今天也收高，上涨0.3%；雪梨、首尔、马尼拉、雅加达和曼谷股市同样收红。但新加坡和威灵顿股市收黑。上海和台北股市则因国定假日休市。

© 2022 AFP