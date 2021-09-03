美国就业数据预料乐观 亚股普遍收高

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（法新社香港3日电） 在美国就业报告将在今晚公布前，美国股市昨天收盘再创新高，带动亚洲股市今天终场普遍上扬。日本首相今天预告将下台，引发外界期待会有新的振兴措施，东京股市应声劲扬领涨。

本周股市表现强劲，原因是COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株疫情迅速扩散，在8月大多数时间影响投资人信心，但如今市场对经济复苏展望的乐观看法已超越这类忧虑。

美国昨天公布，上周初次申请失业给付人数低于预期，且是去年3月以来最低数字，为即将公布的8月非农业就业报告带来正面预告。这份报告可能为美国联邦准备理事会（Fed）规划如何退出超宽松货币政策带来重要指引。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）上周暗示，美国央行不会急于减码金融支援，且对于升息甚至会更谨慎。观察家表示，若就业报告数据强健，很可能意味联准会将提前而非延后行动。

美国上周申请失业给付人数公布后，美股标普500和那斯达克指数收盘应声攀上新高水准。热络买气延续到今天亚股。

日本首相菅义伟今天宣布将不参与自民党总裁选举，实际上结束自身任期，并开启接班人竞争大门。东京股市收盘应声劲扬2.1%。

分析师指出，日股多头动力来自投资人冀望下一位日本首相将推动大规模支出方案，来支持受到疫情严重打击的日本经济。菅义伟去年竞争党魁时的对手岸田文雄昨天便呼吁政府支出数十兆日圆来对抗疫情冲击。

雪梨、首尔、威灵顿、台北、马尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加达和孟买股市今天也全数收高。

不过，香港股市收跌0.7%，上海股市收低0.4%，新加坡股市也收黑。

中国电子商务巨擘阿里巴巴今天宣布投入人民币1000亿元（约新台币4300亿元）支持政府的「共同富裕」项目，引发投资人担忧公司获利受到影响，阿里巴巴在港股挂牌股价应声收挫3%多。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP