美国徵召民航机协助阿富汗撤离行动

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（法新社华盛顿22日电） 美国政府今天罕见动用「民间后备航空队」机制，徵召数家美国主要航空公司协助载运撤离阿富汗人员。

五角大厦发布声明表示，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）已启动「民间后备航空队」（Civil Reserve Air Fleet，CRAF），来协助载运数万名逃离阿富汗首都喀布尔（Kabul）飞抵美国在中东基地的人士，将他们运送到其他地点。

美国史上仅2次动用过民间后备航空队，分别在1990至1991年波斯湾战争（Gulf War）期间及2002至2003年入侵伊拉克期间，都用于载运部队。

五角大厦在声明中说：「美国国防部的战力投送和商用产业密不可分。后者在达成日常和突发任务方面，提供不可或缺的运输能力和全球网络。」

声明指出，包括美国航空（American Airlines）、联合航空（United Air Lines）、达美航空（Delta Air Lines）、亚特拉斯航空（Atlas Air）、夏威夷航空（Hawaiian Airlines）和全能国际航空（Omni Air International）等美国民航企业，合计将提供18架飞机，来协助数十架美军运输机进行疏散行动。

这些民航机不会进出喀布尔，而是会从卡达、巴林和阿拉伯联合大公国的美军基地载人前往欧洲国家，接着再将许多人载送到美国。

五角大厦昨天表示，自从14日任务开始以来，美军已将1万1700人撤离阿富汗，其中2500人是美国人。这些撤出的人许多是先飞往卡达或科威特。

自从阿富汗政权上周末意外迅速落入民兵组织塔利班（Taliban）手中，数以万计阿富汗人和外国人试图从喀布尔机场逃离，美国政府因撤离场面混乱而饱受批评。

根据美国总统拜登（Joe Biden）的说法，需要从阿富汗撤离的美国人最多有1万5000名。他还表示，白宫希望至少将5万名阿富汗友人和他们的家属救出国。

© 2021 AFP