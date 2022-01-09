美国德州民众抢购快筛试剂 检测中心大排长龙

（法新社休士顿9日电） 美国德州正全力应对疫情爆发以来规模最大的感染浪潮，许多德州人为进行COVID-19病毒筛检，将药局贩售的居家快筛试剂抢购一空，检测中心也是大排长龙。

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面对顾客询问是否有贩售COVID-19（2019冠状病毒疾病）居家快筛试剂时，德州经济首都休士顿附近的连锁药妆店华尔格林（Walgreens）店员回答，「今天早上就卖光了，您可以6天后再回来看看」。

在另家连锁药妆店CVS和其他地方，快筛试剂也是一剂难求。

Omicron变异株肆虐下，病毒筛检需求大幅飙升，民众有时必须在大型检测中心等待数小时之久。

据美国广播公司电视网（ABC Television）报导，6日在德州西部边境大城艾尔帕索（El Paso）的超大型检验中心进行COVID-19病毒筛检，必须等待3至5小时。

德州7日通报近5万4000例确诊病例，远高于去年1月和9月约2万例的单日高峰。

在应对大流行疫情方面，筛检量能不足一直是拜登政府最受人诟病的问题之一，政府最近也在加倍努力解决这项问题。

去年12月底，拜登宣布向美国人发送5亿剂居家快筛试剂；白宫7日也宣布采取重要措施，以与Goldbelt Security公司签署价值5160万美元的首份合约。

© 2022 AFP