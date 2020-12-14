美国恐怖主义资助国黑名单 苏丹正式获除名

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（法新社苏丹喀土穆14日电） 美国驻苏丹首都喀土穆（Khartoum）的大使馆宣布，美国今天正式把苏丹从恐怖主义资助国黑名单移除。距离苏丹被纳入黑名单已过了27年。

美国大使馆在脸书（Facebook）写道：「45天前通知国会的期限已满，国务卿已签署通知，宣告取消认定苏丹为恐怖主义资助国，今（12月14日）起生效，将于联邦公报（Federal Register）公告。」

美国总统川普（Donald Trump）10月宣布将把苏丹除名。由于被列入黑名单严重阻碍外国投资，平民支持的苏丹新政府渴望获得除名。

根据协议，苏丹同意支付3亿3500万美元，来补偿美国1998年和2000年遇袭案的幸存者和受害者家属。

1998年，美国驻肯亚、坦尚尼亚大使馆双双遭到攻击；当年苏丹独裁者巴席尔（Omar al-Bashir）给予恐怖组织盖达（Al Qaeda）支持。2000年的事件则为美国海军驱逐舰柯尔号（USS Cole）在叶门沿海遭到攻击。

巴席尔被推翻后，去年上任的苏丹过渡政府也同意承认以色列，而这正是川普的一大目标。不过喀土穆当局试图淡化两者关系。

川普是在10月26日告知国会决定把苏丹移出黑名单。依据美国法律，除非国会否决，否则除名将于45天后生效。

© 2020 AFP