美国恐怖主义黑名单 新增5名非洲圣战组织成员

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（法新社华盛顿6日电） 美国国务院今天将5名涉嫌为非洲伊斯兰圣战组织高阶成员的份子新增至恐怖主义黑名单，禁止他们使用可能在美国境内拥有的房地产或权益。

法新社报导，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）发表声明说，这5人的为首份子是莫三比克伊斯兰国（ISIS）组织的高级指挥官欧玛（Bonomade MachudeOmar），他领导了今年3月对莫国帕尔马镇（Palma）爱玛乐饭店（Amarula Hotel）的血腥攻击。

在帕尔马镇袭击事件中，据报这些圣战份子将当地居民斩首，并在建筑物中打劫，杀害了至少十多人并导致超过8000人流离失所。布林肯指出，欧玛并犯下了在莫三比克和坦尚尼亚的其他攻击案。

增列国务院恐怖主义黑名单者还包括希塔（Sidanag Hitta）和布莱马特（Salem ould Breihmatt），他们都是盖达（Al-Qaeda）组织在马利分支团体「伊斯兰后卫」（Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin）的高层领导人。

5人中的另2人是极端主义武装团体「青年党」（al-Shabaab）的发言人拉吉（Ali Mohamed Rage），以及行动计划人员阿比狄卡迪尔（Abdikadir MohamedAbdikadir）。（译者：张瑷/核稿：张佑之）

© 2021 AFP