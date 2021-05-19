美国打击针对亚太裔仇恨犯罪 国会通过法案

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（法新社华盛顿18日电） 美国亚裔民众遭攻击案件显着增加，包括新型冠状病毒疫情期间发生多起命案。国会议员今天将一项旨在防范亚裔美籍人士遭受暴力对待的反仇恨法案呈送总统拜登，待签署后生效。

「2019冠状病毒疾病仇恨犯罪法案」（COVID-19 Hate Crimes Act）数周前在联邦参议院获得近乎无异议的支持后，今天在众院也得到民主、共和两党大力相挺，以364票比62票的结果通过。

拜登也支持这项立法。这项法案将加快检视针对亚裔美国人和太平洋岛民（AAPI）所遭受与COVID-19疫情有关的仇恨犯罪，提高公众对此问题的意识，并为各州及地方政府打击仇恨犯罪提供指引。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在社群媒体推特（Twitter）上推文表示，拜登「期待本周稍后在白宫将这项重要法案签署成法」。

众院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，在加强全国反对亚太裔族群遭受暴力的重要性上传达一致的讯息，至关重要。

裴洛西在众院议场内说道：「这些措施对于解决美国仇恨犯罪问题将带来重大改变，不仅在疫情期间，还有未来许多年。」

裴洛西指出，2020年3月到2021年3月期间，针对亚太裔的歧视和暴力事件，获报超过6600起。

这类事件包括年长者遭攻击、店家被破坏，还有影片显示亚裔美国人遇刺、被殴，或在公共场所遭受具有敌意的对待。

裴洛西表示，担任紧急应变人员和医护工作者的亚裔美籍人士为数众多，「有鉴于亚太裔社群在疫情期间的种种英勇行为，这类攻击事件显得更为可耻」。

© 2021 AFP