美国护照将新增第3性别栏 保障性小众

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（法新社纽约30日电） 美国今天宣布，将在美国护照上替不单纯属于男性或女性的人士新增第3个性别选项，是拜登政府力挺LGBTQI团体的最新举措，堪称非二元性别者和双性人的一大胜利。

国务卿布林肯（Antony Blinken）宣布，美国护照持有者将可以自行决定是否被描述为男性或女性。过去，美国民众必须提出诊断书，才能在护照上标示与出生证明书等文件相左的性别。

布林肯发布声明说：「国务院致力于促进所有人的自由、尊严和平权，包括LGBTQI+（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿、双性人）人士在内。」

今天的宣布，让美国加入加拿大、德国、澳洲和印度等国行列，在护照上增设第3栏，也就是「未指定」（X）性别选项。

布林肯今天选在6月「同志骄傲月」最后一天做出护照这项宣布。国务院外连日飘扬着性少数进步旗（"Progress" flag），这面旗设计用来欢迎双性人加入LGBTQI人权运动的行列。

这一连串的行动与前任川普政府的作为大相迳庭。布林肯之前的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo），禁止美国各大使馆飘扬代表同志骄傲的彩虹旗。

© 2021 AFP