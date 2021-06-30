美国报业就业人数持续下跌 数位订户逆势成长

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（法新社华盛顿29日电） 智库皮尤研究中心（Pew Research Center）今天公布的报告显示，陷入困境的美国报业在疫情肆虐的一年扩大删减数以千计的就业人数，不过报告也看见数位读者成长的正面迹象。

皮尤研究中心在媒体年度评估中发现美国新闻编辑室去年减少约12%工作机会，或约4000个记者、编辑或摄影记者职位，年底时就业总人数为3万820人。

皮尤研究中心指出，周间的纸本报纸发行量减少19%，周日则下跌14%。

这波疫情中的一大亮点可能是报纸的纸本发行虽然减少，但数位订户及读者却相对增加。

结合产业消息来源及美国最大型日报提供的数据，皮尤研究中心发现，反映网站用户注册数，且多数案例中皆有付费的「数位发行」成长多达38%。

研究人员计算，包含数位与纸本的报纸总发行量去年下跌6%。

皮尤研究人员巴德尔（Michael Barthel）表示，尽管趋势仍持续低迷，但「下降速度已比我们近年来看到的缓慢」。

根据这份报告，数据显示报纸在增加数位订户方面正取得一些进展，发行量收益首度超越广告收益。

根据公开交易的报社财报数据分析，相较于2019年的110亿美元，去年整体发行收益估计达111亿美元，而去年广告收益为88亿美元，下滑29%。

这项调查并未特别询问民众为何转换至新闻网站，但巴德尔指出「我们先前的研究显示，新闻消费因冠状病毒疫情的关系而增加」。（译者：李佩珊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP