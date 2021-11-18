美国拟2022起每年增产10亿剂mRNA疫苗

（法新社华盛顿17日电） 美国官员今天表示，从2022年开始，美国计划每年增产10亿剂mRNA疫苗，以因应眼前COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，也为未来疫情威胁作准备。

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法新社报导，白宫防疫协调官齐安兹（Jeff Zients）在记者会中表示，计画目标是扩大现行产能，从2022年下半年开始，每年额外增产10亿剂疫苗。

他说，为达这项目标，卫生部正在探询有mRNA疫苗生产经验厂商的意愿，以找出能提升产能的机会。

齐安兹表示，这项计画除了能向美国民众提供更多疫苗，也能让美国协助其他国家。他说，至今天为止，华府已免费配送2.5亿剂疫苗到110国，数量多过其他各国捐献的总合。

齐安兹又说：「如果未来辨识出新的病原体，这项计画也能协助我们在6到9个月内制造出疫苗。」

美国总统拜登的民调自夏季以来直线下降，他希望能加强对抗COVID-19疫情。美国媒体报导，拜登很快就会宣布将采购1000万剂COVID-19抗病毒药剂。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC）资料，美国至今已有76万多人染疫不治，死亡病例超过世界上任何国家，且过去7天平均单日新增病亡人数持续破千例。（译者：纪锦玲）

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