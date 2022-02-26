美国挺乌要安理会谴责 提案遭俄国否决

（法新社纽约联合国总部25日电） 美国力挺乌克兰，要联合国安理会谴责入侵乌国的俄罗斯，但提案被俄国否决，中国、印度也在表决时弃权。

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俄罗斯总统蒲亭下令入侵乌克兰，联合国安理会23日晚间为此开会，试图缓解数周来日益紧张的局势。

在美国起草的决议案中，阿拉伯联合大公国和印度也在表决时弃权。其余11个联合国安理会的成员国都投下赞成票。这项决议案预计将由联合国大会进行表决，由193个成员国共同表决，可望在大会通过。

中国这次弃权的几周前，中国和俄罗斯才宣布双方已升级为「无限制」的伙伴关系，双方会在乌克兰、台湾相关的僵局中相互支持，并彼此承诺会加强合作，以对抗西方国家。

印度驻联合国大使提鲁穆提（T.S. Tirumurti）告诉安理会说：「令人遗憾的是，我们放弃了以外交解决的途径，我们必须回到这条路上。基于这些原因，印度在表决时选择弃权。」

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在俄罗斯行使否决权后说：「尽管安理会一个鲁莽、不负责任的常任理事国（指俄罗斯），滥用武力攻击邻国，并颠覆联合国和我们的国际体系，我们仍一致支持乌克兰及其人民。」

汤玛斯-葛林斐德在表决后说：「让我把事情说清楚，俄罗斯，你可以否决此案，但无法否定我们的声音、事实、我们的原则及乌克兰人民。」

外交人员表示，联合国这次的表决延后了两个小时，因为美国和其他国家协商到最后一刻，才争取到中国投下弃权票。俄罗斯和美国、中国、法国、英国一样是常任理事国，具有否决权。

英国驻联合国大使吴百纳（Barbara Woodward）在表决后告诉安理会：「毫无疑问，俄罗斯是孤立的，没有人支持入侵乌克兰。」

这项安理会决议案，要求俄罗斯「立即停止对乌克兰使用武力」，并「立即、完全、无条件从国际公认边界内的乌克兰领土撤离所有军队」。

该案也要求俄罗斯撤销承认乌东亲俄分离主义分子控制的顿内茨克（Donetsk）和卢甘斯克（Lugansk）两个地区为独立国家。

© 2022 AFP