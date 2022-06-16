美国捐赠COVID-19儿童疫苗 首批送往尼泊尔蒙古

（法新社华盛顿15日电） 美国政府今天宣布，开始捐赠COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗给国外孩童，第一批疫苗将运往尼泊尔和蒙古。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，跟联合国（UN）支持的COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）进行合作，将有220万剂用于5至12岁儿童的疫苗送往尼泊尔，另有30万剂疫苗送往蒙古。

布林肯在一场因应COVID-19疫情的会议上说：「我们已经为需要它们（疫苗）的国家做好更多准备。」

美国最初优先在国内使用COVID-19疫苗，之后一直是疫苗捐赠海外的领导国家。布林肯本周指出，已经向外国运送5亿5000万剂疫苗，大约是美国承诺在今年底之前提供疫苗量的一半。

尽管国内部分民众对施打疫苗犹豫不决，但美国在儿童接种疫苗方面的努力也处于领先。

美国总统拜登（Joe Biden）政府试图将捐赠疫苗与中国和俄罗斯的努力相比较，认为这些对手国家虽然行动迅速，但有商业或政治动机。

美国已把疫苗捐赠的重点放在孟加拉和巴基斯坦为首的人口密集开发中国家。

布林肯还说：「美国继续全神贯注于对抗疫情，让全世界为接下来发生的任何事情做好更充分准备和更好防卫。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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