美国接种疫苗需求锐减 各州力拚让民众打针

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（法新社德州巴沙迪纳1日电） 许多国家施打COVID-19疫苗进度严重落后，甚至还没能开始，美国各地很多大型施打地点却因为需求降低而逐渐关门，当局亟盼找到新办法，好让尚未接种的民众愿接受施打。

根据官方资料显示，全美接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗高峰大约落在4月11日，虽然美国有55% 成人已经接种一剂或两剂疫苗，但距离达成群体免疫目标还有很长的路要走。

急着施打疫苗的民众目前大多数都已经打过针了。问题是：如何让其他的人也去接种疫苗。

德州就如同美国很多地方一样，接种疫苗人数如自由落体般下降。在达拉斯（Dallas）与沃斯堡（Fort Worth）之间的阿灵顿市（Arlington），一处由联邦设置的大型接种站在4月中旬因为接种人数不足而关门。

在休士顿市NRG体育场和达拉斯市费尔公园（Fair Park）的另两个联邦施打地点，则已结束预约制，开放民众随时进入接种疫苗。

NGR体育场为了让民众方便，将开放时间由原来下午5时止，延长到晚间九点结束，还让民众可在自己的车上接受疫苗注射。

即便如此，体育场的接种人数仍然掉了一半。

至于原因，有民众说，不去打疫苗是因为地点太远了，也担心副作用；有的人还在观望，有些人则是对疫苗一直持怀疑态度。

© 2021 AFP