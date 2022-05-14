美国接见缅甸反对派领袖 军政府抨击双标

（法新社仰光13日电） 缅甸军政府今天抨击美国，在目前与东南亚国家协会各国领导人召开的峰会中忽视军政府的存在，并与缅甸反对派领袖会面；军政府夸耀缅甸与「强大」中国之间的关系。

广告 继续浏览后续

美方一再谴责去年缅甸军方发动政变，推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府，因此美国政府已对缅甸军方高层人物实施制裁。

美国总统拜登（Joe Biden）本周与东南亚国家协会（Association of Southeast Asian Nations）各国领袖在华府举行峰会，但并未邀请缅甸军政府派员出席。

翁山苏姬所属政党已遭军政府宣布解散，由该党籍国会议员主导的「全国团结政府」（National Unity Government）成员应邀到华府，会晤了美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman），但并未代表缅甸出席峰会。

缅甸军方发言人绍敏通（Zaw Min Tun）告诉法新社，美国会见全国团结政府是一种「双重标准」的作法。全国团结政府正努力推翻政变，因此被军政府宣告为「恐怖」组织。

绍敏通并说：「在亚太地区，中国是个强大的国家。我们的国家正与强大的中国和印度打交道并建立关系。」

中国是缅甸军政府的主要盟友，拒绝将缅甸军方夺权称为政变。北京当局上个月表示，「无论局势如何变化」，都会协助缅甸守护主权、独立和领土完整。

© 2022 AFP