美国推出X性别护照 非二元性别人士一大福音

（法新社美国亚历山卓12日电） 虽然只是在申请表多设一个打勾的小框，但对奥赫达（D. Ojeda）这位非二元性别人士而言却是一大突破，奥赫达在11日成为第一批申请中性护照的美国人之一。

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34岁的社运人士奥赫达化名为D。奥赫达说：「即使是我的家人也仍然无法理解，但至少政府承认我作为一个人的身分。」

美国总统拜登政府先前宣布，4月11日起民众可在申请护照时选择性别X。估计目前有约120万名性别身分不属于男性或女性的美国人，可以选择持有X性别护照，此举被视为对该群体的一种福音。

与此同时，美国各地的共和党议员都在通过立法，批评人士指出，这些立法限制LGBTQ（男女同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）群体的权利，可能会在这个严重分裂的国家进一步加剧围绕性别议题的紧张氛围。

在位于华盛顿郊区亚历山卓（Alexandria）的家中，奥赫达开始在线上填写一长串护照申请表格，申请表要填写姓名，然后从3种性别中选择：M代表男性，F代表女性，X则代表不认为自己是男性和女性的人。奥赫达选择了后者。

奥赫达还在「性别改变」一栏打勾，反映与之前护照上的性别有别，之前的护照将其认定为女性。奥赫达不需要为更改选项提供任何医疗文件。

奥赫达说：「我觉得这太不可思议了。」奥赫达是全国跨性别平权中心（National Center for Transgender Equality）的一名筹办活动者，拥有心理学博士学位。

奥赫达说，「让跨性别者感到困难的是，改变任何事情都十分不容易」，比如法律文件。

奥赫达穿着一件蓝色毛衣，留着稀疏的胡子，头发向后梳，坐在桌旁补充道，当和全国跨性别平权中心同事得知新护照选项时，他们「开始相拥而泣」。

美国国务院去年10月宣布，已核发第一本标示X性别的护照给一名来自科罗拉多州、发起漫长法律诉讼的双性人。

但直到3月31日，即国际跨性别现身日（International Day of Transgender Visibility），美国国务院才宣布将这一权利扩大到所有美国人，并在联邦层面采取其他措施，旨在减少跨性别者和非二元性别人士面临的行政障碍。

其他一些国家也有类似政策，澳洲2011年开始核发X性别护照，此后纽西兰、加拿大、德国和阿根廷也加入行列，巴基斯坦和尼泊尔也跟着实施。

在秘鲁出生的奥赫达现在有了国际旅行所需的新护照，已迫不及待想拜访在秘鲁的亲戚了。

奥赫达说：「当我真的很努力假装成一个女人时，总有一些东西困扰着我。」而现在，奥赫达补充说：「我终于可以说『在我的身分证中，政府已经看到我是谁，也许你们也需要如此看待我』。」奥赫达并称：「感觉世界更安全了。」

© 2022 AFP