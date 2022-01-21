美国推动联合国制裁北韩 外交官：中俄联手阻挠

（法新社纽约联合国总部20日电） 外交官员指出，美国针对北韩近期试射飞弹在联合国安全理事会提案制裁，今天遭到中国和俄罗斯阻止。

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法新社报导，美国要求举行安理会闭门会议前，中国表示反对，接着俄罗斯也同样做出反对美国提案的决定。

根据现行联合国规定，阻止议案的时间可维持6个月，到期后，另1个安理会成员国可延续阻止这项议案再3个月又1天，之后这项议案将会永久撤销。

与北京同阵线，莫斯科长期以来一直反对对北韩增加施压，甚至以人道主义为由要求解除国际制裁。

继美国对5名相关北韩弹道飞弹计画的北韩人施以制裁后，联合国也在安理会运作试图扩大对这5人的制裁。

美国国务院指出，5名遭制裁北韩人之一的崔明炫（Choe Myong Hyon，音译）在俄罗斯，他对北韩「第二自然科学院」（Second Academy of Natural Sciences, SANS）提供援助，第二自然科学院也已受到制裁。

美国财政部表示，其他4人是在中国的第二自然科学院所属机构的北韩代表，分别为沈光锡（Sim Kwang Sok，音译）、金宋勋（Kim Song Hun，音译）、康哲学（Kang Chol Hak，音译）和边光哲（Pyon Kwang Chol，音译）。

华府指控这5人与北韩大规模毁灭性武器计画有关。

北韩稍早暗示，可能恢复核子和长程弹道飞弹测试，北韩国营媒体报导，金正恩属下高层官员表示，北韩准备与美国「长期对抗」。

中国常驻联合国代表团未立即回应置评的要求。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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