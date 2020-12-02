美国推1.4亿悬赏计画 徵求线索加强制裁北韩

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（法新社华盛顿1日电） 美国国务院推出新网站DPRKrewards.com，提供最高500万美元（约新台币1.4亿元）奖金，鼓励民众提供线索来协助强化制裁北韩，包括在中国的业务。

美方同时严批中国没有落实制裁，誓言将加强本身执行力道。美国国务院北韩事务副特别代表黄之瀚（Alex Wong）提到制裁时说：「我想跟你们说，之后会推出更多措施。」

黄之瀚在战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）发表演说时坦言，北韩尚未「对非核化采取任何具体措施」，并对北韩10月阅兵展示一种大型长程飞弹提出警告。

黄之瀚说：「朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）的飞弹与核生产设施持续运转，我们绝不会在此时解除制裁，让更多财源流入。」朝鲜民主主义人民共和国为北韩的正式国名。

他精明实际的评估，与川普描绘的光明乐观大相迳庭。川普夸称他防止了一场灾难性战争，还说他应该得到诺贝尔和平奖。

不过，黄之瀚主要是针对中国，而川普政府经常将中国视为眼中钉。黄之瀚指控中国对联合国制裁视而不见，而这些制裁行动是一向支持北韩的中国，自己在安理会决议中投票赞成的。

黄之瀚说：「北京无法从外交管道大大方方提前解除制裁，因此试图走后门。像这种长期没有确实执行制裁的例子不胜枚举，而且持续增加，令人担忧。」

黄之瀚说，自2019年起，美国船舰46度向中国提供北韩在中国水域走私燃料的情资，过去一年观察到555起北韩向中国运送煤矿等遭制裁出口品的案件。

黄之瀚说：「中国有关当局都没有对这些事件采取行动，阻止非法进口品。一次都没有。」

黄之瀚说，目前仍有2万名北韩劳工在中国工作，外界普遍视他们为北韩送出国外赚钱的奴工，违反联合国支持阻挡的行动。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP