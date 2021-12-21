美国提案制裁阿富汗人道豁免 中国唱反调

（法新社美国联合国20日电） 中国今天在俄罗斯支持下，在安理会反对美国一项施压阿富汗塔利班的决议草案。中方主张人道援助本就应及于全体阿富汗人，一切人为设定的条件或管制都无法接受。

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外交官员透露，2015年起针对塔利班实施的制裁，目前没有人道豁免规定，使得人道救援工作者在与受制裁对象所领导的部门往来资金时，会触犯制裁令。

不愿具名的外交员官告诉法新社，美国所提草案中有一条款，赋予阿富汗制裁委员会可在考量必要性后，给予「免除资产冻结」的豁免，以便促进阿富汗的人道援助；中方要求这项条款应删除。

但另一外交官员证实，中国不赞成这种依个案豁免的机制妨碍全面人道援助。在处理阿富汗事务的立场上，中国原则上反对制裁塔利班。

中国常驻联合国代表张军透过推特（Twitter）发文：「人道援助与确保生计的救助，务必及于全体阿富汗人民，不得有任何阻碍，一切人为设定的条件或管制都为人所无法接受。」

外交消息来源透露，美国本盼这项草案能获安理会其他14个会员首肯，21日交付表决。

美国后来放弃这条附带个案情况的争议条款后，晚间又递交另份提案，改为在一年期间内，人道援助不会被视为违反制裁。

联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯（Martin Griffiths）说：「当前金融体系的流通与稳定迫在眉睫，这不只是为确保阿富汗民众的生计，也是为了让人道主义组织能够因应。」（译者：曹宇帆/核稿：陈亦伟）

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