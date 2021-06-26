美国撤军近尾声 拜登吁阿富汗决定自己的未来

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（法新社华盛顿25日电） 美国从阿富汗撤军再过数月将完成，总统拜登今天在白宫会见阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）及其前政敌阿布杜拉（Abdullah Abdullah）。拜登呼吁阿富汗决定自己所想要的未来。

美国在阿富汗长达20年战争后，最后一批美军行将撤离，而阿富汗政府军则是为击退塔利班（Taliban）进逼而艰苦奋战。

在白宫椭圆形办公室，拜登身旁坐着甘尼和阿富汗和平委员会主席阿布杜拉，他称两人为老朋友，并说尽管美国从阿富汗撤军，美国对富汗的支持不会终止。

拜登说：「阿富汗必须决定自己的未来、自己所想要的未来。」他并说，无意义的暴力，必须终止。

甘尼则说，阿富汗安全部队在今天已经光复6个地区。他并说，他尊重拜登的决定，而两国的伙伴关系正迈入新阶段。

「我们决心要团结一致，紧密的合作。」

甘尼在国内深陷困境，要面对塔利班势力扩大、炸弹攻击和暗杀，以及喀布尔的政治内讧，也要面对2019 冠状病毒疾病（COVID-19）病例激增。

在美国撤军同时，这次白宫会谈对甘尼可能深具价值，在甘尼能否获得美方新的协助上具有象徵意义，因为这次会谈将被视为确认了拜登对他的支持。

拜登已要求国会批准明年33亿美元对阿富汗安全援助；此外，拜登政府目前正派送300万剂疫苗，以协助阿富汗抗疫。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP