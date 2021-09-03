美国撤军阿富汗后 欧盟考虑成立快速反应部队

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（法新社斯洛维尼亚布多堡2日电） 欧洲联盟国防部长今天齐聚一堂，考量成立欧洲快速反应部队的提案，因为在美国主导自阿富汗撤军期间，欧盟遭边缘化。

阿富汗武装组织塔利班（Taliban）掌权后，喀布尔机场出现乱象，各界敦促欧盟发展自身联合军事能力，以快速因应危机的呼声日益升高。

法新社报导，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在斯洛维尼亚参加完会议后告诉记者：「阿富汗撤军事件展现了，我们将为战略自主性的不足付出代价，往前迈进的唯一方式是结合我们的部队，以及提升自己的能力与采取行动的意愿。」

他说：「如果我们希望可以自主采取行动，不要依赖别人做出的决定，即使那些人是我们的朋友与盟国，那就必须发展自己的能力。」

其中一项提案是成立5000人部队，这项计画最早是在今年5月提出，将在11月公布草案。

然而，这项提案尚未获得欧盟广泛支持，至于成立这类部队的是否涉及政治意愿，目前还有很多疑虑。举例来说，欧盟从未运用2007年成立的战斗群系统。

欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）发表文章写道：「欧盟与其成员国必须在全球扛起更大责任，捍卫我们的利益与价值，并保护我们的公民。」

米歇尔说：「阿富汗撤军引发的混乱局面，逼迫我们加速审慎思索发展欧洲防御能力。」

© 2021 AFP