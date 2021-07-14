美国撤军阿富汗 前总统小布希批一大错误

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（法新社柏林14日电） 美国前总统小布希（George W. Bush）今天批评北大西洋公约组织（NATO）部队自阿富汗撤军，留下当地平民遭激进组织塔利班（Taliban）「屠杀」，令人伤心。

小布希（George W. Bush）告诉德国之声（Deutsche Welle）：「阿富汗的妇女将蒙受说不出口的伤害。这是一大错误...徒留他们给那些残暴的人屠杀，这让我伤心。」

法新社报导，小布希表示，他相信德国总理梅克尔（Angela Merkel）也有同感。2001年9月11日，美国纽约世界贸易中心遭恐怖攻击后，时任总统的小布希派兵前往阿富汗。

执政长达16年的梅克尔今年稍后将卸任，退出政坛。小布希说，梅克尔带来「位居要职的格调和尊严，并做出艰难的决定」。

美国和北约部队5月初展开阿富汗撤军，预计9月11 日前完成撤离，距离他们来到这个遭战火蹂躏国家约莫20年。

美国总统拜登（Joe Biden）4月详述这项最终撤军行动时，原本还有2500名美军和7500名北约部队驻在阿富汗，但如今多已经撤离，留下阿富汗政府军对抗有恃无恐、似乎一心想取得军事胜利的塔利班。

联合国11日表示，阿富汗境内冲突攀升，各地遭受更多苦难，同时呼吁继续提供阿富汗金援。

拜登则是表示，现在是美国停止卷入这场战争，让阿富汗决定他们自身前途的时候。

© 2021 AFP