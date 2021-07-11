美国撤军阿富汗 重心转向与中俄两国竞争

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登从阿富汗撤军速度之快令人讶异，但其实华府早在4年前就受够了这些「没完没了的战争」而做出这项决定，并将注意力转而放在与中国和俄罗斯的传统强权竞争之上。

自2001年9月11日恐怖攻击后，对抗盖达（Al-Qaeda）及伊斯兰国（Islamic State）等恐怖组织，已消耗美国安全机构许多力量及数以兆计美元。

拜登的前任川普2017年就任时即承诺从阿富汗撤军，称在当地的战争是「一团糟」与「浪费」。

到2020年时，川普已克服阻力为撤军奠定基础，今年1月他卸任时，在阿富汗及伊拉克仅各留下2500名军人。拜登接受前朝政策，并于8日宣布美国在阿富汗的军事介入将在8月31日前告终。

拜登表示：「我们将结束美国史上最长的战争。美国经不起再被为因应20年前世局所制定的政策束缚。」

拜登在今年3月发布的国安政策中写道：「全球权力分配正在改变，产生新的威胁。特别是中国已迅速变得更加强势。北京及莫斯科当局均已投入钜资，意图遏制美国实力，并阻止我们捍卫我国利益和我国在全球的盟友」。

情势可能一触即发的地方不再是阿富汗及伊拉克-叙利亚，而是台湾与乌克兰；台湾和乌克兰近期都分别获得愈来愈多先进的美国武器来吓阻俄罗斯和中国。

美国国防部已针对中国成立新办公室，海军船舰定期巡航台湾附近水域及南海，含蓄挑战中国的领土主张。

国防部强调，反恐行动不会因撤军阿富汗而终结，而是将转向更远距导向，从远端的基地及船舰利用空袭及飞弹攻击仍在阿富汗行动的盖达组织。

拜登表示：「我们正在调动我们的资源，并调整我们的反恐态势，以应对现今的威胁」。

© 2021 AFP