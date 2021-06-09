美国放宽日法等国旅行警示

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（法新社华盛顿8日电） 美国今天对一些国家放宽旅行警示，包括主办东京奥运的日本，令人期待大规模2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗接种能让国际旅行恢复正常。

美国国务院上月针对所有前往日本的旅行提出警告，成了媒体头条新闻。本应于去年举行的东京奥运，因疫情延后一年，预定7月登场，日本已决定不开放外国游客抵日观赛，但境内仍有反对在疫情未消弭时举办东奥的声音。

其他多个与美国关系紧密的盟国和邻国的旅行警示也都放宽，例如加拿大、墨西哥、法国、德国等；国务院仍要求人民再三考虑前往这些地区旅行的必要性，但不再建议完全别去。

美国评估韩国状况正常，前往韩国时，可采取一般预防措施，也就是美国在疫情爆发前针对已开发国家的标准旅行建议。

美国还对南非、希腊、西班牙放宽旅行建议。南非先前在境内发现了变种病毒；希腊和西班牙则是率先重新开放观光客入境的国家。

国务院官员说，在美国疾管中心（CDC）给出新建议之后，国务院就重新检视了旅行指引。美国疾管中心呼吁民众在旅行前完整接种疫苗，未接种的人则应避免出行。

国务院官员表示：「随着状况发展，我们定期更新对美国旅客的建议。」

外界相当关注这类旅行建议，想从中看出一些美国何时终止旅行限制的端倪。一年多前，美国前总统川普政府实施防疫旅行限制，禁止多数从欧盟、英国出发的旅客入境美国。

英国早早实施大规模疫苗接种计画后，美国已于5月放宽对英国的旅行警示。

欧盟内部市场事务执行委员布勒东（Thierry Breton）昨天说，欧盟整体都希望敞开门欢迎已接种疫苗的美国旅客，但必须「互相」。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，对于欧洲旅客，任何放宽旅行限制的措施都会是透明的，且「遵循科学和证据」。

© 2021 AFP