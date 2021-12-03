美国政府停摆有解 参议院通过临时拨款案送拜登签署

（法新社华盛顿2日电） 美国联邦参议院今天通过临时开支法案，将联邦资金拨款期限延长到明年2月18日，避免联邦政府在明天午夜起局部停摆，法案将送交总统拜登签署。

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国会观察人士原本预期法案很难在参议院顺利过关，因为一小群强硬派共和党籍参议员扬言，若无修正案阻止拜登政府继续取得资金来推行COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制接种令，他们就要拖延法案。他们宣称，拜登政府强制百人以上企业员工接种疫苗等措施，侵犯了个人自由。

民主党同意针对停止拨款推行强制接种令一事进行简单多数表决，但一如预期，表决没有通过。

至于临时开支法案，参议院以69票赞成、28票反对的结果通过，以维持拨款让联邦政府运作到2月18日，也让民主党籍的拜登有时间签署，以免联邦政府明天午夜断炊。

参议院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）说：「我很高兴大家最后都能冷静下来思考。政府将持续运作，我感谢所有参议员让我们免于濒临政府停摆的局面，政府停摆是可以避免、不必要且代价高昂的事。」

众议院稍早以221票赞成、212票反对的结果通过临时开支法案，共和党只有一人跑票支持。

© 2021 AFP